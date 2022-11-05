На станции "Академик Вернадский" зафиксирован новый снежный рекорд: фото

Ученые прогнозируют, что уровень снега еще будет расти, ведь нынешняя зима в этом районе стала аномально теплой: средняя температура была чуть ниже -2 °С.

Полярники украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд.

Уровень покрова уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума.

Об этом говорится в сообщении на странице станции Facebook 5 ноября.

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Обычно максимальная годовая высота снежного покрова возле станции была не более 2 метров, в то же время некоторые сугробы возле "Вернадского" достигают 6 и 10 метров.

Ученые прогнозируют, что уровень снега будет еще расти, ведь нынешняя зима в этом районе стала аномально теплой: средняя температура была чуть ниже -2°С.

"В результате теплой зимы в атмосфере удерживается больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Это одна из причин, почему на нашем острове наблюдается снегонакопление. По сути, так образуется и растет ледниковый щит", — пояснила исследовательница Анжелика Ганчук.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой может быть зима в Украине.

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