На стены Виндзорского замка спроецировали видео с Трампом и Эпштейном (фото)

Изображение Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна на стенах Виндзорского замка / © Getty Images

В Великобритании на стенах Виндзорского замка показали видео, которое высмеивает президента США Дональда Трампа и его связи с покойным педофилом-насильником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает Sky News.

По данным очевидцев, полиция оперативно вошла в здание напротив, чтобы остановить трансляцию.

На резиденцию британского короля Чарльза также проецировали фотографии Вирджинии Джуффре — самой известной жертвы Эпштейна, которая умерла в апреле. Кроме того, появились изображения самого Эпштейна и его соучастницы Гислейн Максвелл, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми для сексуальной эксплуатации.

Джуффре утверждала, что Эпштейн и Максвелл в 17-летнем возрасте принудили ее к сексуальному контакту с британским принцем Эндрю. Хотя принц все обвинения отрицал, в 2022 году он заключил внесудебное соглашение с Джуффре. Еще в 2019-м Эндрю сложил с себя королевские обязанности из-за скандала.

Дело Эпштейна снова вынесли на первый план накануне государственного визита Трампа. На прошлой неделе премьер Британии Кир Стармер вынужден был уволить лорда Мандельсона с должности посла в США после того, как выяснилось, что тот присылал поддерживающие сообщения после признания Эпштейном своей вины в сексуальных преступлениях.

Меры безопасности во время визита Трампа

По информации Daily Mail, уровень угрозы во время визита Трампа оценивается как «очень высокий», поэтому в Виндзоре и Чекерси существенно усилили меры безопасности. Сообщается, что задержали уже второго человека за запуск дрона вблизи Виндзора накануне визита президента США.

Визит президента США, который не предусматривает публичных мероприятий, требует масштабных силовых ресурсов: только в центре Лондона мобилизовано около 1600 полицейских, ожидается до 50 групп протестующих.

Полиция обещает обеспечить право на мирный протест и минимизировать неудобства для жителей. В центре Лондона 17 сентября перекроют дороги для марша от Парламент-сквер.

Руководитель операции в Темзской долине заверил, что правоохранители готовы ко «всем возможным сценариям». Уровень угрозы во время визита оценивается как «очень высокий». Министр полиции Сара Джонс поблагодарила офицеров за работу и подчеркнула: «Полиция всегда будет в центре национальной жизни».

Напомним, Трамп прибыл в Лондон с государственным визитом, во время которого запланированы встречи с королем Чарльзом III и Стармером. Ожидается, что стороны подпишут инвестиционное соглашение на более 40 млрд долл. и обсудят вопросы безопасности, в частности, агрессию России. Визит президента США сопровождается протестами.