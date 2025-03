На строительной площадке обнаружили человеческие черепа, которые "использовали в черной магии" – фото

В Аргентине на строительной площадке обнаружили человеческие черепа, которые, вероятно, использовались в ритуалах черной магии.

Об этом сообщает Need To Know.

Рабочие перекапывали сад, когда наткнулись на жуткие останки – более 10 черепов.

Владелец сразу сообщил полицию и правоохранители прибыли на место происшествия для проведения расследования. Они быстро обнаружили еще пять черепов, а также другие человеческие останки и кости животных.

После того, как территория была оцеплена и проведены раскопки, было найдено еще больше черепов и скелетных останков.

Найденные черепа / Фото: Jam Press

Жуткая находка произошла в субботу, 1 марта, на строительной площадке в городке Остенде, к югу от столицы Буэнос-Айреса.

Жители сообщили правоохранителям, что, по их мнению, в доме проводились религиозные ритуалы. Сейчас следователи рассматривают возможность того, что кости, некоторые из которых сожжены, использовались в обрядах черной магии.

Другая линия расследования сосредоточена на возможности того, что они могли быть разграблены с близлежащих кладбищ. Но полиция не получила никаких уведомлений об осквернении могил в этом районе.

Власти проводят судебно-медицинскую экспертизу останков, чтобы попытаться идентифицировать людей и установить, как долго они были похоронены на этом месте.

Пресс-секретарь полиции сообщил: "Пока судебно-медицинские эксперты не определят возраст, пол и другие аспекты останков, мы не можем сделать никаких выводов".

Напомним, археологи рассказали о жутком похоронном обычае людей, живших в Европе 11-17 тысяч лет назад. Древние люди могли вытаскивать мозг своих мертвых врагов и есть его.

