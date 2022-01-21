На Таити обнаружили риф, не пострадавший от изменений климата и человеческой деятельности

Расположен он в южной части Тихого океана.
Редкая находка в водах Таити – команда ученых обнаружила нетронутый коралловый риф.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Расположен он в южной части Тихого океана. Коралловую долину открыла французская исследовательница Леонор Хедуэн во время погружения с местным дайвинг-клубом.
После этого команда ученых провела под водой 200 часов, чтобы изучить риф – сделать фото и собрать образцы кораллов. Ученых поразило то, что кораллы выглядели здоровыми и не пострадали от человеческой деятельности или изменений климата.
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