На Таити обнаружили риф, не пострадавший от изменений климата и человеческой деятельности

На Таити обнаружили риф, не пострадавший от изменений климата и человеческой деятельности

Расположен он в южной части Тихого океана.

Редкая находка в водах Таити – команда ученых обнаружила нетронутый коралловый риф.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Расположен он в южной части Тихого океана. Коралловую долину открыла французская исследовательница Леонор Хедуэн во время погружения с местным дайвинг-клубом.

После этого команда ученых провела под водой 200 часов, чтобы изучить риф – сделать фото и собрать образцы кораллов. Ученых поразило то, что кораллы выглядели здоровыми и не пострадали от человеческой деятельности или изменений климата.

В водах Таити обнаружили нетронутый коралловый риф | Новости мира

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