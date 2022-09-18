На Тайване произошло разрушительное землетрясение: с рельсов сошли пассажирские вагоны

На Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки были зафиксированы в 86 километрах от тайваньского района района Юйцзин.

Об этом сообщает пресс-служба национального метеорологического управления Японии.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в 9:44 по всемирному координированному времени. Прессслужба метеорологического управления также отмечает, что подземные толчки ощутили также жители японской префектуры Окинава.

Информация о пострадавших или жертвах в результате землетрясения от власти Тайваня пока не поступала.

По данным Reuters, в результате подземных толчков с рельсов сошли несколько пассажирских вагонов, а в округе Тайдун был разрушен продуктовый магазин.

Ранее стало известно, что Японию накроет тайфун. Власти объявили эвакуацию.

Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: пять человек погибли

Читайте также: