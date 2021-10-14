На Тайване в охваченной огнем многоэтажке заживо сгорели до полсотни людей

На Тайване в охваченной огнем многоэтажке заживо сгорели до полсотни людей

Число жертв может увеличиться, спасательная операция продолжается до сих пор.

На юге Тайваня посреди ночи вспыхнул 13-этажный жилой дом. Пожар унес 46 жизней. Еще около 40 человек с травмами госпитализированы.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Чтобы укротить огонь, пожарным понадобилось почти четыре часа.

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Говорят, всего в доме было 120 квартир. На первых этажах располагались магазины и офисы. Якобы именно там и загорелось.

Спасенные рассказывают, что перед возгоранием слышали что-то вроде взрыва. Однако истинные причины возгорания следователям до сих пор выяснить не удалось.

Спасательные работы продолжаются до сих пор. На верхних этажах могут оставаться пострадавшие.

Новости мира: на юге Тайваня посреди ночи вспыхнул 13-этажный жилой дом

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