На Тайване в охваченной огнем многоэтажке заживо сгорели до полсотни людей

Число жертв может увеличиться, спасательная операция продолжается до сих пор.
На юге Тайваня посреди ночи вспыхнул 13-этажный жилой дом. Пожар унес 46 жизней. Еще около 40 человек с травмами госпитализированы.
Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.
Чтобы укротить огонь, пожарным понадобилось почти четыре часа.
Говорят, всего в доме было 120 квартир. На первых этажах располагались магазины и офисы. Якобы именно там и загорелось.
Спасенные рассказывают, что перед возгоранием слышали что-то вроде взрыва. Однако истинные причины возгорания следователям до сих пор выяснить не удалось.
Спасательные работы продолжаются до сих пор. На верхних этажах могут оставаться пострадавшие.