На Тайване вакцинируют население собственной COVID-вакциной

Препаратом привилась лидер Цай Инвэнь.

На Тайване начали вакцинацию от коронавируса препапатом собственного производства Medigen.

Об этом сообщает издание NHK.

Вакцина роброблена на основе рекомбинантного протеина компанией Medigen Vaccine Biologics. Препарат в июле одобрили для использования в чрезвычайных ситуациях для людей старше 20 лет.

Следует заметить, чтобы популяризировать вакцинацию, а также показать безопасность и эффективность препарата, лидеркаТайваню Цай Инвэнь одной из первых сделала себе укол вакциной Medigen. В свою очередь, оппозиция сомневается в Medigen "поскольку она была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях до того, как прошла окончательную стадию одного из клинических испытаний".

Следует заметить, что около 40% жителей Тайваня получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полностью иммунизированных лишь 3% населения.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в среду, 18 августа, объявили о намерении вакцинировать американцев третьей дозой COVID-19. Граждан призывать получить бустерной дозы через восемь месяцев после второй инъекции препарата от Pfizer или Modern.

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