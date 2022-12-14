На телевидении в РФ украинский язык назвали "кубанской балачкой" (видео)

А еще на РосТВ приготовили "кубанский борщ желтого цвета".

На российском пропагандистском "Первом канале" спели украинскую песню, назвав слова из нее "кубанской балачкой, которая уже теряется".

Лживое заявление прозвучало в эфире программы "Жить здорово", видеоотрывок из которой опубликовал Telegram-канал "Ищи своих".

Так, приглашенная на эфир гостя исполнила украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней". После этого телеведущая Елена Малышева спросила, на каком языке прозвучала эта песня, и получила совершенно ложный ответ.

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"Это не язык, это называется балачка. К сожалению, она постепенно теряется. Балачка — это исконно кубанское наречие", — заявила "гостья из Кубани".

Кроме того, гостья эфира вместе с телеведущей приготовили "кубанский борщ желтого цвета".

Отметим, что "Розпрягайте, хлопці, коней" – украинская народная песня, которая была записана в 1918 году Дмитрием Балацким, а в 1935 году была издана на грампластинке. Существует версия, что об этой песне фольклористы знали еще в XIX веке.

Напомним, за несколько дней до полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин заявил, что якобы Донбасс в границы Украины "втолкнул" Владимир Ленин. Тогда же российский диктатор пригрозил, что РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

А в декабре 2022 года на встрече с молодежью Путин заявил, что попытался аннексировать территории Украины, потому что "это наши люди".

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