На территории Беларуси зафиксировано более 17 заходов российских дронов "Шахед"

Авиация Военно-воздушных сил Беларуси ночью не поднималась в небо.

На территории Беларуси 8 января ночью было зафиксировано по меньшей мере 17 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед", прибывших из Украины и России.

Об этом сообщило издание "Белорусские Гаюны".

Дроны двигались из Брянской области России через Полесский заповедник, Комарин, Лоев, Гдень, Наровлю, Брагин, Асаревичи и так называемый "белорусский коридор".

Сообщается, что первый дрон "Шахед" пересек границу из России в направлении населенного пункта Круговец-Калинино (Добрушский район) в 01:43. В течение ночи было зафиксировано еще несколько мероприятий, в частности в 02:19, 02:42, 03:11, 03:29, 04:23, 04:29, 04:43, 05:53, 05:56, 05:59, 06:21, 06:31 и 06:55.

"Шахеды" над Беларусью в ночь на 8 января /Схема: Белорусский Гаюн

Согласно данным Воздушных Сил ВСУ, один БПЛА был потерян локационно на территории Беларуси. В то же время сообщается, что авиация Военно-воздушных сил Беларуси ночью не поднималась в небо.

Напомним, ГУР сообщило об историческом событии — украинский морской безэкипажный катер впервые сбил два российских вертолета с помощью ракет.

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