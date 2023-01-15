На территории Молдовы обнаружена боевая часть российской ракеты (фото)

Молдова заявила, что нашла на своей территории боевую часть российской ракеты.

В Министерстве внутренних дел Молдовы заявили об обнаружении боевой части российской ракеты, упавшей на ее территории 14 января. По предварительным данным, боевая часть ракеты содержит примерно 80 килограммов взрывчатого вещества.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В обломках упавшей вчера в районе Ларги ракеты нашли взрывное устройство. Гражданам рекомендуют не приближаться к зоне, где обнаружена взрывчатка", — говорится в сообщении.

Фото/Telegram: Министерство внутренних дел Молдовы

Отмечается, что оперативная группа пограничников при осмотре места падения ракеты обнаружила боеголовку. После этого группа инженеров из отдельного батальона Codru Национальной армии была приглашена для тщательного обследования и установления метода устранения опасности.

Украинским властям также сообщили о наличии взрывчатки в боеголовке сбитой ракеты.

Падение российских ракет на территории Молдовы

В субботу, 14 января, В Молдове пограничный патруль обнаружил обломки ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе после массированного российского обстрела.

5 декабря на территории Молдовы возле города Бричень упала ракета. Ее остатки во фруктовом саду обнаружил молдавский пограничник во время масштабных ракетных обстрелов Украины.

Также в Молдове 31 октября в ходе террористических обстрелов Украины упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. Она упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.

Напомним, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру, комментируя падение российской ракеты на территории Молдовы.

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