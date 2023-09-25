На территории непризнанного Приднестровья упали обломки ракеты С-300: что известно

В Приднестровье упали обломки С-300 после ракетной атаки по Одесчине.

В селе Кицкань непризнанного Приднестровья в ночь на 25 сентября обломки ракеты С-300 образца 1968 года упали на огороде одного из местных жителей. Случилось это, когда Россия совершила масштабную ракетную атаку по Одесской области.

Об этом пишет местное издание Newsmaker.

От села Кицкань на левом берегу Днестра до Одессы – менее 100 км.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии "республики" Олег Беляков подтвердил СМИ падение обломков и заявил, что ракета взорвалась в воздухе.

"После взрыва, который слышали жители с. Кицкань, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Сам взрыв был в воздухе", – заявил он.

По его словам, остатки ракеты С-300 оказались в огороде, пострадавших и повреждений нет.

"Боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась", – рассказал чиновник.

Напомним, в ночь на 25 сентября Россия атаковала Одесчину "Калибрамы", "Ониксами" и "Шахедами".

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