На территории тюрьмы, где содержится Саакашвили, мобилизованы спецподразделения полиции

В МВД Грузии уверяют, что подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.
Полицейские силы мобилизованы на территории тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится третий экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.
Утром 30 октября десятки сотрудников МВД были доставлены на территорию пенитенциарного учреждения полицейским автобусом.
Об этом сообщает "Грузия Online".
Кадры с места показали несколько грузинских телеканалов. По сообщениям СМИ, до прибытия спецподразделений в руставскую тюрьму также приехала бригада скорой медицинской помощи.
В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.
"Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения", — говорится в заявлении МВД.
Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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