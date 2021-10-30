На территории тюрьмы, где содержится Саакашвили, мобилизованы спецподразделения полиции

В МВД Грузии уверяют, что подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.

Полицейские силы мобилизованы на территории тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится третий экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Утром 30 октября десятки сотрудников МВД были доставлены на территорию пенитенциарного учреждения полицейским автобусом.

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Об этом сообщает "Грузия Online".

Кадры с места показали несколько грузинских телеканалов. По сообщениям СМИ, до прибытия спецподразделений в руставскую тюрьму также приехала бригада скорой медицинской помощи.



В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.



"Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения", — говорится в заявлении МВД.

Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Как сообщалось:

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