На территории военной академии в Петербурге раздался взрыв: что произошло (видео)

Официально сообщили о детонации снаряда времен Второй мировой войны.
В пятницу, 17 мая, на территории военной академии связи имени Буденного в российском городе Санкт-Петербурге раздался взрыв.
Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, как выносят раненых, а на место происшествия прибывают спецтехника МЧС и автомобили скорой помощи.
По предварительной информации, пострадали от взрыва семь или восемь человек, один из которых находится в реанимации.
Одной из версий инцидента была атака беспилотника. Также в российских пабликах обсуждают неосторожное обращение с боеприпасами и заложенную взрывчатку.
Официально пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила о детонации снаряда времен Второй мировой войны.
Напомним, ранее в российском городе Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса с пассажирами при повороте на Поцелуев мост не справился с управлением и автобус взлетел в реку Мойку.
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