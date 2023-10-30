На территорию Грузии проникла диверсионная группа из России – Саакашвили

Саакашвили говорит, что "диверсанты" вошли с "очень плохими намерениями".

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в ходе судебного процесса по делу о растрате бюджетных средств заявил, что на территорию страны проникла диверсионная группа россиян.

Об этом он сказал во время онлайн-включения, пишет "Эхо Кавказа".

По его словам, чтобы быть в "хорошей форме", Грузии нужно очень осторожно относиться к россиянам, прибывающим на территорию страны.

"Я хочу создать горячую линию «гражданской обороны», куда люди смогут позвонить по телефону и сообщить об антигрузинских проявлениях. По моей информации, прибыла диверсионная группа, которая поставила задачу захватить здесь власть в условиях волнений и дестабилизации. Поэтому нам необходимо следить за каждым подозрительным движением, за каждой группой с ребятами спортивного телосложения. Таких людей больше ста тысяч. Повторюсь, диверсионная группа россиян проникла на территорию Грузии", — подчеркнул Михеил Саакашвили.

Он также добавил, что "диверсанты" вошли с "очень плохими намерениями". Они вооружены и имеют куратора из 1 главного управления русской армии.

"В этой ситуации, как никогда, нам нужна координация с нашими партнерами, гражданским обществом и нашим народом", — подчеркнул Саакашвили.

Что интересно, судья Бадри Кочламазишвили прервал видеозвонок, чем вызвал недовольство Саакашвили и его адвокатов. Тот заявил, что Саакашвили не приглашен в суд как "политический обозреватель".

Напомним, что первая жена экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Сандра Рулофс, посетила его в больнице, где политик находится под стражей.

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