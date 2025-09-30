ТСН в социальных сетях

Не только вступление в НАТО: дипломат сказал, какие гарантии безопасности могут сдержать Путина

Стивен Пайфер назвал три конкретных шага, которые могут стать надежными гарантиями безопасности для Украины.

Ирина Игнатова
Стивен Пайфер

Экспосол США в Украине Стивен Пайфер / © скрин с видео

Экспосол США в Украине Стивен Пайфер назвал вступление в НАТО самым лучшим вариантом гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что украинская армия уже давно переросла статус потребителя безопасности и стала ее поставщиком. Но есть и другие варианты, которые могут сдержать агрессию России, даже если членство Украины в Альянсе придется отложить.

Об этом Стивен Пайфер рассказал в интервью «24 каналу».

Армия Украины: самая большая и закаленная в боях

Стивен Пайфер выразил убеждение, что Украина должна быть частью Альянса, поскольку ее вооруженные силы уже являются одними из самых опытных из всех стран-членов НАТО.

«Я считаю, что одним из лучших вариантов гарантии безопасности для Украины было бы вступление в НАТО . Более того, как показали украинцы, Украина в НАТО была бы не только потребителем безопасности, а также ее поставщиком », — заявил экспосол.

Он добавил, что если сравнить вооруженные силы стран НАТО и Украины, то украинская армия, безусловно, является самой большой и опытной, которая прошла проверку годами ожесточенных боев.

Пайфер также напомнил, что, несмотря на позицию Дональда Трампа, «не поддерживающего идею вступления в НАТО», на саммите Альянса в 2023 году было заявлено о необратимом пути Украины к членству. Трамп не сможет изменить эту позицию без согласия всех членов Альянса, многие поддерживают Украину, но позиция США может измениться после следующих президентских выборов 2029 года.

Варианты сдерживания России без вступления в НАТО

Дипломат считает, что существуют конкретные шаги, которые могут стать надежными гарантиями для Украины, даже если членство в НАТО не будет возможным в ближайшие несколько лет:

  • Современная армия под украинским контролем. Одним из вариантов является обязательство Запада, что в случае мирного урегулирования, он не только продолжит вооружать Украину, но и обеспечит ей современную, хорошо оснащенную армию под полным украинским контролем. По мнению Пайфера, это могло бы умерить Россию от возобновления агрессии.

  • Коалиция желающих. Другой реальной идеей, которую можно реализовать, есть создание «коалиции желающих» под руководством ключевых европейских партнеров. Эта коалиция могла разместить силы сдерживания на территории Украины с определенной поддержкой со стороны США.

Стивен Пайфер подчеркнул, что все эти варианты реальны и будут служить надежными гарантиями для Украины.

Напомним, эксминистр Кулеба назвал условие, при котором Украина может выйти из войны сильнее . По его мнению, после этого возможны два исторических сценария дальнейшего развития событий — «финский» и «азербайджано-армянский».

