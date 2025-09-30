Не только вступление в НАТО: дипломат сказал, какие гарантии безопасности могут сдержать Путина

Экспосол США в Украине Стивен Пайфер / © скрин с видео

Реклама

Экспосол США в Украине Стивен Пайфер назвал вступление в НАТО самым лучшим вариантом гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что украинская армия уже давно переросла статус потребителя безопасности и стала ее поставщиком. Но есть и другие варианты, которые могут сдержать агрессию России, даже если членство Украины в Альянсе придется отложить.

Об этом Стивен Пайфер рассказал в интервью «24 каналу».

Армия Украины: самая большая и закаленная в боях

Стивен Пайфер выразил убеждение, что Украина должна быть частью Альянса, поскольку ее вооруженные силы уже являются одними из самых опытных из всех стран-членов НАТО.

Реклама

«Я считаю, что одним из лучших вариантов гарантии безопасности для Украины было бы вступление в НАТО . Более того, как показали украинцы, Украина в НАТО была бы не только потребителем безопасности, а также ее поставщиком », — заявил экспосол.

Он добавил, что если сравнить вооруженные силы стран НАТО и Украины, то украинская армия, безусловно, является самой большой и опытной, которая прошла проверку годами ожесточенных боев.

Пайфер также напомнил, что, несмотря на позицию Дональда Трампа, «не поддерживающего идею вступления в НАТО», на саммите Альянса в 2023 году было заявлено о необратимом пути Украины к членству. Трамп не сможет изменить эту позицию без согласия всех членов Альянса, многие поддерживают Украину, но позиция США может измениться после следующих президентских выборов 2029 года.

Варианты сдерживания России без вступления в НАТО

Дипломат считает, что существуют конкретные шаги, которые могут стать надежными гарантиями для Украины, даже если членство в НАТО не будет возможным в ближайшие несколько лет:

Реклама

Современная армия под украинским контролем. Одним из вариантов является обязательство Запада, что в случае мирного урегулирования, он не только продолжит вооружать Украину, но и обеспечит ей современную, хорошо оснащенную армию под полным украинским контролем. По мнению Пайфера, это могло бы умерить Россию от возобновления агрессии.

Коалиция желающих. Другой реальной идеей, которую можно реализовать, есть создание «коалиции желающих» под руководством ключевых европейских партнеров. Эта коалиция могла разместить силы сдерживания на территории Украины с определенной поддержкой со стороны США.

Стивен Пайфер подчеркнул, что все эти варианты реальны и будут служить надежными гарантиями для Украины.

Напомним, эксминистр Кулеба назвал условие, при котором Украина может выйти из войны сильнее . По его мнению, после этого возможны два исторических сценария дальнейшего развития событий — «финский» и «азербайджано-армянский».