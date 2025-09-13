На Трампа дважды совершали покушение - подробности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американский пастор и политик, известный сторонник Дональда Трампа, Марк Бернс рассказал о своем видении роли США в войне России против Украины и о личной поддержке бывшего президента.

Об этом он сказал в интервью на телеканале "Эспрессо«.

По его словам, когда он впервые посетил Украину, тема российской агрессии почти не была в фокусе американского общества. Ситуация изменилась после того, как Бернс начал активно свидетельствовать о военных преступлениях РФ, демонстрировать фотографии разрушенных городов, рассказывать о похищении украинских детей и разрушении храмов, школ и больниц.

«Это не случайность. Это преднамеренные убийства мирных жителей, и это прямое нарушение Женевских конвенций. С тех пор, как я начал открыто говорить эту правду, поддержка Украины значительно возросла, особенно среди республиканцев», — подчеркнул он.

Политик отметил, что противодействует дезинформации и фейковым новостям, и именно за это Трамп называет его «своим питбулем».

«Я говорю правду, даже если она непопулярна. Когда многие отговаривали меня от поддержки Дональда Трампа, я оставался верным. Поддержка президента не всегда была популярной, но она была правильной. Бог поручил мне поддержать человека, призванного возглавить нашу нацию. Его даже дважды пытались убить, но рука Божья защищала его и продолжает это делать», — подчеркнул Бернс.

Он добавил, что сегодня Украина имеет более сильную поддержку со стороны США, чем когда-либо.

«Президент Трамп действует с большей решимостью, ведь воспринимает угрозы со стороны России как прямую опасность для Соединенных Штатов. Это не только нападение на Украину, это атака на наш образ жизни в Америке. И я хочу, чтобы украинцы знали — вы не одиноки. Если, не дай Бог, придется нанести прямой удар по России всей мощью Вооруженных сил США, мы сделаем это, чтобы поддержать братьев и сестер в Украине», — заявил он.

Бернс также подчеркнул, что Украина является равноправным суверенным государством с большим потенциалом.

«Украинский народ имеет огромную силу, ресурсы и непоколебимую решимость. Да, вы молодое государство, но равное среди равных. Именно поэтому Европа объединяется вокруг Украины, ведь вы — ключевой стратегический партнер, и ваш суверенитет должен быть защищен», — резюмировал пастор.

