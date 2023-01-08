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В Сенегале столкнулись два автобуса: погибли 38 человек, пострадали еще 87 человек

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1687
Время на прочтение
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В Сенегале столкнулись два автобуса: погибли 38 человек, пострадали еще 87 человек

Причины аварии устанавливаются.

В Сенегале в воскресенье, 8 января, столкнулись два автобуса. В ДТП погибли 38 человек, еще 87 получили травмы.

Об этом сообщает The Sun.

Представители пожарной службы полковник Шейх Фолл рассказал, что из-за ДТП, которое произошло в 3:15, погибли 38 человек. Еще 87 человек получили серьезные травмы.

Причины аварии в Сенегале не сообщают. Причины ДТП устанавливаются. Отметим, что в Сенегале часто случаются масштабные ДТП с погибшими.

Напомним, в городе Вильчиц в Нижней Силезии в Польше украинцы попали в ДТП.

Также в среду, 28 декабря, в городе Чжэнчжоу, являющемся важным транспортным узлом для Центрального Китая, более 200 автомобилей попали в так называемый "карамболь" — цепное столкновение. Его причиной стал густой туман.

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Дата публикации
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1687
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