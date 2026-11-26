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На трассе взорвался бензовоз — десятки погибших
В Египте произошла ужасная авария жервами которой стали более 30 человек.
В египетской провинции Гиза бензовоз с нефтепродуктами попал в ДТП, после чего взорвался и начался масштабный пожар. Погибли десятки человек.
Об этом сообщает MLQ.
По предварительным данным, транспортное средство, перевозившее нефтепродукты, потеряло управление на кольцевой автодороге в районе Варрак и пробило бетонное дорожное ограждение. После этого произошел взрыв. По последним данным, погиб более 31 человек, еще 21 ранен.
На место происшествия было направлено 39 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в три больницы.
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и более 20 автомобилей. Погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще 30 получили травмы.