На третьем благотворительном матче "Динамо" прошел перформанс с участием украинских звезд: фото, видео

Украинские артистки выступили на стадионе в румынском городе Клуж-Напока во время футбольного матча "Клуж" — "Динамо".

В среду, 20 апреля, состоялся третий благотворительный матч киевского "Динамо" под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine против румынского клуба "Клуж".

Матч завершился ничьей со счетом 0:0 и сопровождался перформансом с участием украинских звезд.

Перед началом матча прозвучал гимн Украины в безупречном исполнении Юлии Саниной, фронтвумен группы The Hardkiss. Гимн Румынии исполнила известная местная певица Vladuta Lupau.

В перерыве между таймами зрители увидели музыкальное выступление от Русланы, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go_A) и DOROFEEVA. Артистки исполнили 10-минутный mash-up из собственных культовых песен и композиций, ставших символом украинского противостояния.

Кроме того, на поле состоялся уже традиционный художественный перформанс с участием вынужденных переселенцев, которых временно приютила Румыния. Около 200 женщин, детей и бабушек из Украины заполнили сцену в форме контуров Украины, а каждый стал на том месте, где географически расположен их дом.

Во время матча все футболисты — и киевского "Динамо", и румынского "Клуж" - были одеты в футболки с логотипом проекта Match for peace #StopWarInUkraine, а на трибунах развевались огромные баннеры с призывом остановить войну.

Руслана – легендарная украинская певица, продюсер, автор песен, общественный голос Майдана и Амбасадор Чистой Энергии в мире исполнила знаковую для всей Украины композицию Wild Dances, которая в свое время всколыхнула весь мир.

Юлия Санина — фронтвумен группы The Hardkiss, сонграйтер, блоггер и настоящая рок-дива, исполнила композицию "Любовники", один из самых популярных хитов группы, адаптировав текст к реалиям.Екатерина Павленко — солистка электро-фольк группы Go_A, представлявшая Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021", обратилась к зрителям и футбольным фанатам с уже легендарным треком "Шум", входящим в топ самых популярных мировых чартов.DOROFEEVA — украинская певица, тренер "Голоса страны", блогер и автор песен, вместе с другими артистами исполнила легендарную стрелковую песню "Ой у лузі червона калина", которая является символом украинского сопротивления и героизма в войне с РФ.Организацией выступлений занималась команда 1+1 media, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов. Все финансовые расходы внутри проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

Комментировали матч для украинских зрителей спортивные журналисты Игорь Цыганик и Роман Бебех.

Организаторы рассказывают, что сбор средств на решение наиболее острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине, продолжается и сделать донат можно, перейдя на специальный сайт события, где содержится расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация о планируемых мероприятиях.

Денежные средства непосредственно попадают на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечения их одеждой и обувью, предоставления лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Следующий матч в рамках благотворительной инициативы состоится 26 апреля в Дортмунде с ФК Боруссия.

Матч "Клуж" – "Динамо": перформанс с участием украинских звезд

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.

Основные месседжи проекта — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.



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