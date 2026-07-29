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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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На церемонии прощания с сенатором Грэмом Трамп угостил Венса конфетами Tic Tac: момент попал на видео

Трамп на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом решил угостить собравшихся конфетами.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Трамп

Трамп / © Associated Press

Во время состоявшейся 28 июля в Вашингтонском национальном соборе церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом президент США Дональд Трамп неожиданно угостил вице-президента Джей Ди Венса мятными конфетами Tic Tac. Момент попал на видео.

Кадры обнародовало CBC News.

На ролике видно, как Трамп достает упаковку конфет, передает ее Венсу, а затем предлагает другим сидящим рядом людям.

«Президент Трамп, кажется, предлагал мятные конфеты вице-президенту Джей Ди Венсу и другим сидящим рядом людям во время похорон покойного сенатора Линдси Грэма», — пишет издание.

Эпизод быстро привлек внимание пользователей Сети и стал предметом обсуждения общественности.

Напомним, Трамп после смерти сенатора Линдси Грэма заявил, что они расходились во взглядах на войну в Украине. По словам президента США, Грэм якобы был «очень воинственно настроен» и выступал за продолжение войны, тогда как сам Трамп стремился к ее скорейшему завершению. В то же время такая оценка противоречит многолетней позиции Грэма, последовательно поддерживавшего Украину, призвал усиливать военную помощь Киеву и вводить более жесткие санкции против России.

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Дата публикации
Количество просмотров
300
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