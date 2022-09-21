На турецком курорте Мармарис вспыхнул масштабный лесной пожар (видео)

На юго-западе Турции, возле курортного Мармариса, произошел большой лесной пожар. К борьбе с огнем привлекли 15 вертолетов и 8 самолетов, 500 сотрудников лесничества, 40 водовозов.

Пожар начался около полудня в районе Яланджибоаза.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе всеми нашими силами из земли и воздуха. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не погаснет последнее пламя", — сообщил генеральный директорат лесного хозяйства Турции.

#Muğla/#Marmaris



Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz.



Son alev sonene kadar mücadelemiz devam edecek. #OrmanınKahramanları pic.twitter.com/AyhbLSL15Z — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 21, 2022

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