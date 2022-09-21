На турецком курорте Мармарис вспыхнул масштабный лесной пожар (видео)

Распространению огня способствует ветреная погода.
На юго-западе Турции, возле курортного Мармариса, произошел большой лесной пожар. К борьбе с огнем привлекли 15 вертолетов и 8 самолетов, 500 сотрудников лесничества, 40 водовозов.
Пожар начался около полудня в районе Яланджибоаза.
Об этом пишет Bloomberg.
"Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе всеми нашими силами из земли и воздуха. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не погаснет последнее пламя", — сообщил генеральный директорат лесного хозяйства Турции.
#Muğla/#Marmaris— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 21, 2022
Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz.
Son alev sonene kadar mücadelemiz devam edecek. #OrmanınKahramanları pic.twitter.com/AyhbLSL15Z
Напомним, в Китае менее чем за час сгорел 200-метровый небоскреб China-telecom (видео).
Читайте также:
- Кара Божья: на Курскую область России налетел разрушительный ураган, по меньшей мере двое погибших (фото, видео)
- У побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров
- В Москве сожгли BMW X6 работника Генштаба, отвечающего за военную цензуру (фото)