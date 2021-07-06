На турецком курорте затонул катер с туристами: погиб 2-летний мальчик

Туристический катер с 38 людьми на борту раскололся пополам в 50 метрах от пляжа.

У западного побережья Турции на курорте Фетхие утонул туристический катер, на котором находилось 38 человек. Как сообщает издание TRT Haber, в результате аварии на судне получили ранения двое пассажиров и погиб один ребенок.

Трагический случай произошел в понедельник, 5 июля, примерно в 50 метрах от пляжа Белчекиз. По неизвестной пока причине катер с туристами, отплыв от берега, раскололся пополам и пошел ко дну. Часть людей, находившихся на судне, собственными силами выбралась на берег, других спасала команда береговой охраны и лодки из школ дайвинга, расположенных рядом.

В результате инцидента получили ранения два человека, которых госпитализировали в больницу. Кроме того, погиб двухлетний мальчик, приехавший на отдых в Турцию с родителями из Франции.

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Капитан катера был задержан полицией. Обстоятельства и причины аварии выясняют дайверы, которые осмотрели затонувшее судно. По их наблюдениям, задняя часть катера опустилась на дно, а верхняя — стоит вертикально. Продолжаются работы по изъятию затонувшего судна на берег.

Напомним, что ранее в Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной. По предварительным данным, трагедия произошла после того, какая пара вернулась домой после ужина в ресторане.

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