На турнире по панкратиону в Москве произошла массовая драка: в бой пошли болельщики (видео)

На турнире по панкратиону в Москве произошла массовая драка: в бой пошли болельщики (видео)

В российской столице к стычке между спортсменами, возникшей за пределами борцовского ковра, присоединились зрители.

Драка между двумя участниками турнира по панкратиону в Москве, которые дали волю рукам за пределами площадки для соревнований, превратилась в настоящий "махач", когда в нее вмешались болельщики одного из спортсменов.

Об этом сообщает российское издание Подъем, опубликовав соответствующее видео.

Зрители решили поддержать своего бойца не только бодрящими возгласами с трибун. Они выбежали на площадку для соревнований и устроили массовую потасовку.

Президент Федерации панкратиона РФ Константин Климов объяснил изданию, что этот инцидент произошел из-за отсутствия культуры болельщиков, очень переживавших за своих спортсменов и перескочивших через заграждения. Он отметил, что такие стычки возникают иногда между спортсменами, но без участия болельщиков.

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В федерации задумались о профилактике схожих ситуаций.

Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) дисквалифицировала 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, который из-за санкций против спортсменов из РФ выступает под итальянским флагом. Он потерял свою победу в стартовом этапе юниорского чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии, из-за фашистского поздравления.

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