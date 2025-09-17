На учениях в Беларуси пропагандисты засветили "вялый истребитель" (фото)

Российская пропаганда «сдулась» во время учений»

Во время масштабных белорусско-российских учений «Запад-2025» российские пропагандисты оплошали, показав в прямом эфире надувной макет самолета Су-33.

Об этом пишет Komputer Swiat.

В эфир пропагандистов вышло видео, на котором показан надувной макет истребителя Су-33. Кроме того, кто-то не надул его полностью, что заметили в сети.

«Такие промахи все-таки определенная неожиданность, потому что россияне уделяют большое внимание такого рода пропагандистским материалам, и удивительно, что никто не обратил внимания на вздутый самолет — а интернет не прощает таких промахов», — отметили в издании.

Что известно о Су-33

Это многоцелевой палубный истребитель, разработанный в СССР на базе Су-27 и предназначенный для эксплуатации с авианосца «Адмирал Кузнецов». Самолет поступил на вооружение армии РФ в середине 90-х годов.

Он вооружен 30-мм пушкой, ракетами класса «воздух — воздух», бомбами и неуправляемыми ракетами.

Напомним, совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», проходившие вблизи границ Польши подошли к концу.

