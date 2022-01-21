"На угрозы должны отвечать вместе": Британия усилит сотрудничество с Украиной и Польшей

"На угрозы должны отвечать вместе": Британия усилит сотрудничество с Украиной и Польшей

Глава МИД Британии подчеркнула, что Китай и Россия "стали гораздо смелее", чего не было со времен окончания Холодной войны.

Великобритания усилит сотрудничество с Польшей и Украиной в трехстороннем формате на фоне агрессии России.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в австралийский Сидней 21 января.

"Мы также укрепляем наше партнерство после переговоров в Лондоне в декабре — и мы способствуем новым трехсторонним связям с Польшей и Украиной", — отметила она.

Трасс призвала страны Запада активизироваться, продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию для деэскалации.

Угроза не только Восточной Европе, но и целому миру

"То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира. Угрозы свободе, демократии и верховенству права не только региональные – они глобальные. И поэтому мы должны отвечать вместе", — сказала глава британского МИД.

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Она предупредила, что Россия и Китай все больше сотрудничают. Пекин и Москва стремятся установить общие стандарты в таких технологиях как искусственный интеллект, утвердить свое господство над западной частью Тихого океана через совместные военные учения и в космосе через более тесные связи.

"И мы видим усиление авторитарных режимов по всему миру. Неудивительно, что такие режимы, как Беларусь, Северная Корея или Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине", — говорит Трасс.

По ее словам, РФ и КНР смотрят на эти страны не как партнеров, а как марионеток.

Министр подчеркнула, что Китай и Россия "стали гораздо смелее", чего не было со времен окончания Холодной войны.

"Агрессоры отказываются от своих обязательств. Они дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах, и уничтожают лежащие в его основе ценности. Но вместо этого им нечего предложить", — подытожила она.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Украина – гордая страна с длинной историей и устойчивой нацией и "вторжение приведет Россию только к трясине".

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