На улицах Москвы начали появляться "красные метки": у россиян истерика (фото)

Россияне опасаются неизвестных знаков.
На улицах столицы России Москвы начали появляться "красные метки". Поэтому у граждан государства-агрессора истерика.
Об этом сообщил журналист Александр Цаплиенко.
Журналист отметил, что кто-то накануне 9 мая решил высмеять россиян и нанес на улицы "красные метки" — именно этим в начале полномасштабной войны оккупанты запугивали украинцев.
Однако теперь кто-то решил потролить жителей Москвы и нанес на улицы "метки".
"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — отметил Александр Цаплиенко.
Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины оккупанты платили диверсантам за то, чтобы те ставили на зданиях метки якобы для нанесения ракетных ударов. Правоохранительные органы после этого задерживали многие коллаборанты.
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