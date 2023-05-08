На улицах Москвы начали появляться "красные метки": у россиян истерика (фото)

На улицах столицы России Москвы начали появляться "красные метки". Поэтому у граждан государства-агрессора истерика.

Об этом сообщил журналист Александр Цаплиенко.

Журналист отметил, что кто-то накануне 9 мая решил высмеять россиян и нанес на улицы "красные метки" — именно этим в начале полномасштабной войны оккупанты запугивали украинцев.

В Москве на улицах стали появляться отметины. / Фото: из соцсетей

Однако теперь кто-то решил потролить жителей Москвы и нанес на улицы "метки".

"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — отметил Александр Цаплиенко.

Теги на улицах Москвы. / Фото: из соцсетей

Русских испугали неизвестные метки в Москве. / Фото: из соцсетей

Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины оккупанты платили диверсантам за то, чтобы те ставили на зданиях метки якобы для нанесения ракетных ударов. Правоохранительные органы после этого задерживали многие коллаборанты.

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