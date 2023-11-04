На улицах Москвы надувной ракетой угрожают Вашингтону: как происходит парад "сарматмобилей" (фото)

Два автомобиля с макетами ядерной ракеты "Сармат" по дороге в столицу РФ сломались.

В субботу, 4 ноября” на улицах столицы государства-агрессора Москвы появились семь автомобилей с макетами ракеты “Сармат” – так называемые “сарматмобили”. Каждая из "ракет" имеет надпись "На Вашингтон", одна из них — надувная.

О безумной акции россиян сообщает Telegram-канал "Подъем".

Акция началась утром и продлится до 20 часов по московскому времени (до 19:00 по Киеву).

Организатор мероприятия Равиль Гарифуллин сообщил, что в Москву приехали семь машин из разных городов, в том числе из временно оккупированного Севастополя, а также Новороссийска, Санкт-Петербурга и Казани. Два "сарматмобиля", как и полагается в России, по дороге сломались и не успели на сегодняшнюю акцию.

Целью этого "парада", по словам организатора, является формирование общественного мнения о необходимости нанести удар по столице США. Равиль Гарифуллин утверждает, что на эту акцию россияне очень положительно реагируют. Он призывает граждан РФ приобщаться к инициативе "сарматмобилистов" — изготовить макет ракеты и установить на свой автомобиль.

“Мы нашли предприятие под Питером, они производят надувные ракеты, она легкая и легко монтируется. У нас все ракеты тяжелые, 50 кг, металлические, стационарно установленные. Вот сегодня одна машина как раз была с надувной ракетой, мы сделали наклейки, хорошо получилось”, — убеждает инициатор российского удара по Вашингтону.

Напомним, в ноябре 2022 года праворадикальное российское политическое объединение НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдное, но довольно громкое шествие в столице России. Люди под красными и "колорадскими" флагами требовали нанести ядерный удар по Вашингтону.

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