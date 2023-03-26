На улицах Москвы транслируют инструкцию по сбору "тревожного чемоданчика"

Один из журналистов РФ прокомментировал ситуацию. По его словам, сейчас в РФ действительно наступили "очень неспокойные времена".

В столице России на улицах начали рассказывать о содержании " тревожного чемодана ".

Об этом рассказывают пропагандистские каналы.

Жители Москвы учатся, как правильно собирать "рюкзак безопасности" из инструкции на биллбордах. Власти создали обучающие ролики, где речь идет о содержании "тревожного чемодана".

Многие россияне с начала полномасштабной войны поддержали агрессию своего государства. Теперь и им придется научиться собирать самое необходимое на случай эвакуации из опасных регионов.

Один из журналистов РФ сказал, что сейчас действительно наступили "очень беспокойные времена", поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Чемодан – это большой рюкзак, куда составляют документы на себя и детей, аптечку, сменную и теплую одежду, средства гигиены, телефон, деньги и сухпаек. Фонарик сейчас есть в каждом телефоне, поэтому с нового — главное, не забыть зарядку», – сказал он.

Россиянам рассказывают, что в "рюкзак безопасности" нужно положить спички, свечи, швейцарский нож, одеяло и аптечку.

Напомним, собственный "рюкзак безопасности" должен быть у каждого члена семьи, включая детей. Вместе с советами предоставляем список полезных украинских чатов, спасающих жизнь

Читайте также: