На улицы Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу: СМИ сообщают о возможном задержании президента

На улицы Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу: СМИ сообщают о возможном задержании президента

Лидер повстанцев в Гвинее в видеообращении заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

В центре столицы Гвинеи Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах у президентского дворца — колонны бронетехники и грузовики с солдатами.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Как рассказал источник агентства среди военных, единственный мост, соединяющий материк с микрорайоном Калум, на котором расположено большинство министерств и президентский дворец, был огражден, а вокруг здания находилось много солдат, некоторые из них были вооружены.

На кадрах из соцсетей видно, как в городе продолжается сильная стрельба, слышны громкие звуки выстрелов. Непонятно, что стоит за стрельбой, и власть в западноафриканской стране никак это не комментировала. Сообщается, что район Калум остается безлюдным, поскольку испуганные жители выполняют приказ солдат оставаться дома.

#BREAKING

ALERT ⚠️



There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard. #Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 5, 2021

#BREAKING Heavy gunfire in #Guinea capital, near the Presidential palace, the situation is unclear pic.twitter.com/SLch3B7an2 — Guy Elster (@guyelster) September 5, 2021

Высокопоставленный чиновник сказал Reuters, что президент Альфа Конде не пострадал, но не сообщил больше деталей. В Сети также появились фотографии с президентом, окруженным военными, а затем кадры, на которых он сидит в автомобиле и имеет растерянный вид. Некоторые СМИ сообщают, что его могли задержать, однако официального подтверждения пока нет.

Отметим, Альфа Конде находится на посту президента уже третий срок. В октябре 2020 года его кандидатура на выборах стала поводом для политического напряжения внутри страны. Во время этого периода в Гвинее прошли протесты оппозиции, в результате которых погибли десятки людей.

#BREAKING — President of Guinea, Alpha Condé has been arrested and is led out of the presidential palace !!



All borders to the country has been closed !!



Alpha Condé was President of Guinea since 2010 !!



Pro coup forces with President who has now been arrested !! ⤵️ https://t.co/Ck6HZKeiHi pic.twitter.com/SShSqtSbrj — Rangeload (@harvardfacter) September 5, 2021

Позже появилось в Сети появилось видео, на котором лидер повстанцев Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи.

| Premier communiqué officiel du

lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.



Il affirme être en présence du président Condé, et déclare la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée. pic.twitter.com/N9cU3q2FS2 — Casus Belli (@CasusBellii) September 5, 2021

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