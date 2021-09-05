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На улицы Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу: СМИ сообщают о возможном задержании президента

На улицы Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу: СМИ сообщают о возможном задержании президента

Фото із соцмереж

Лидер повстанцев в Гвинее в видеообращении заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

В центре столицы Гвинеи Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах у президентского дворца — колонны бронетехники и грузовики с солдатами.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Как рассказал источник агентства среди военных, единственный мост, соединяющий материк с микрорайоном Калум, на котором расположено большинство министерств и президентский дворец, был огражден, а вокруг здания находилось много солдат, некоторые из них были вооружены.

На кадрах из соцсетей видно, как в городе продолжается сильная стрельба, слышны громкие звуки выстрелов. Непонятно, что стоит за стрельбой, и власть в западноафриканской стране никак это не комментировала. Сообщается, что район Калум остается безлюдным, поскольку испуганные жители выполняют приказ солдат оставаться дома.

Высокопоставленный чиновник сказал Reuters, что президент Альфа Конде не пострадал, но не сообщил больше деталей. В Сети также появились фотографии с президентом, окруженным военными, а затем кадры, на которых он сидит в автомобиле и имеет растерянный вид. Некоторые СМИ сообщают, что его могли задержать, однако официального подтверждения пока нет.

Отметим, Альфа Конде находится на посту президента уже третий срок. В октябре 2020 года его кандидатура на выборах стала поводом для политического напряжения внутри страны. Во время этого периода в Гвинее прошли протесты оппозиции, в результате которых погибли десятки людей.

Позже появилось в Сети появилось видео, на котором лидер повстанцев Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи.

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