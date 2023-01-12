На Урале с почестями похоронили "вагнеровца", который под хмельком до смерти забил пожилую мать

На российском Урале с почестями похоронили наемника ППК "Вагнера" Сергея Молодцова, забившего до смерти собственную мать. Именно за убийство попал в тюрьму. Уже в колонии подписал контракт и пошел воевать на войну в Украине в рядах "вагнеровцев".

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы и ОМП.

Молодцов жил в городе Серов Свердловской области. В 1995 году он успел повоевать в Чечне. В марте 2017 года оказался в тюрьме. В судебном приговоре отмечается, что россиянин вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери — ухаживал за ней.

Мужчина любил выпить. В один из вечеров, когда напился, забил мать до смерти. Он нанес ей руками и ногами не менее шести ударов в участок головы, туловища и конечностей. Сломал ей челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травмы пенсионерка скончалась. Впрочем, свою вину Молодцов не признал, а в суде уверял, что женщина упала сама.

К слову, до убийству матери россиянина уже осуждали за умышленное избиение человека, что также привело к его смерти. Тогда его приговорили к 9 годам лишения свободы. Впрочем, отпустили условно-досрочно. За убийство родной матери получил 11,5 года колонии строгого режима. Впрочем, благодаря бизнесмену Евгению Пригожину отсидел только около пяти лет.

Фото: Телеграмм-канал ЧТД.

Российское издание пишет, что 46-летнего Сергея Молодцова, ликвидированного в Украине, с военными почестями похоронили 5 января. Гроб наемника несли военные. На прощании выступали ветераны, чиновники и общественные деятели, которые благодарили оккупанта "за мужество и героизм".

"Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Он любил музыку, свободу, скорость. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, который любит жизнь. Помогал слабым и нуждающимся. Светлая память", — сказал он. похороны наемника представитель местных властей.

Напомним, в Ярославской области РФ 8 января похоронили завербованного в ППК "Вагнер" зэка, 23-летнего Евгения Лосева. Мать погибшего оккупанта и местных жителей возмутила отсутствие военных почестей на похоронах. Проститься с зеком не пришли даже сотрудники военкомата.

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