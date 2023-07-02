На вечеринке для соседей произошла массовая стрельба – есть жертвы

Полиция до сих пор ищет стрелка, мотивы нападения неизвестны.

В городе Балтимор, штат Мериленд США, вечером 1 июля произошла массовая стрельба на "квартальной вечеринке", на которую пришли сотни людей на празднование "Бруклинского дня". Полиция города сообщила о двух погибших и еще почти 28 раненых.

Об этом пишет FOX45 News.

Управление полиции Балтимора сообщило, что ранним утром 2 июля получили звонок с сообщением о стрельбе в квартале Гретна-авеню, 800. На месте происшествия полицейские обнаружили мертвую женщину и более 10 человек с огнестрельными ранениями.

Раненые были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Известно, что погибли двое молодых людей: 18-летняя девушка скончалась на месте, 20-летний мужчина скончался в больнице.

"Расследование продолжается, и наши детективы будут продолжать работать, пока не узнают, что здесь произошло. Но сегодня утром мы знаем, что это безрассудный трусливый поступок, который произошел здесь и навсегда изменил много жизней и стоил двум людям их жизни", — заявил мэр Балтимор Брендон Скотт.

Нападающего пока не удалось задержать.

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