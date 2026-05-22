На венгерском НПЗ прогремел взрыв, есть жертва и раненые: детали от Мадьяра
На место взрыва на заводе MOL экстренно выехали министр энергетики и председатель правления концерна.
На нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL произошел взрыв. Официально подтверждена гибель одного человека, еще несколько человек получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
«Произошел взрыв на заводе компании MOL в Тисауйвароше. Один человек погиб, есть несколько тяжелораненых», — указано в заявлении.
Мадьяр сообщил, что ответственный за энергетику министр Иштван Капитань вместе с председателем правления MOL Жолтом Гернади «находятся в пути к месту происшествия».
Напомним, в октябре прошлого года в венгерском городе Сазхаломбатта на крупнейшем НПЗ компании MOL, который перерабатывает преимущественно российскую нефть, возник масштабный пожар на установке перегонки сырой нефти. Тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обсуждения ситуации с руководством компании и МВД заверил, что поставки топлива в стране обеспечены, а обстоятельства инцидента тщательно расследуются.