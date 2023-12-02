На "Вернадском" заснежило: как полярники откапывали снежные заносы — фото

В районе украинской станции "Академик Вернадский" выпало около 2 м снега. Полярники откопали проход к причалу "джети". Команда потратила чуть больше недели, чтобы вырыть такой ров.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Через несколько недель на "Вернадском" ожидают приход "Ноосферы", поэтому очень важно было подготовить этот причал к работе, чтобы оперативно проводить разгрузку судна.

Возле "Вернадского" есть два причала. Первый называют "слип". Возле него хранятся лодки и установлен мощный кран, которым лодки поднимают на берег. Эту стоянку используют большинство времени (пока разрешает ледовая ситуация), и проход к ней поддерживается всегда.

Пора второго причала "Джети" приходит в летний сезон, когда на станции значительно увеличивается количество морских выездов. Он удобен тем, что защищен от волн, возле него можно припарковать лодки разных типов и оставить на время, а не доставать каждый раз из воды.

Полярники откопали проход к причалу "джети" на "Вернадском"/Фото: Александр Полудень

Полярники откопали проход к причалу "джети" на "Вернадском"/Фото: Александр Полудень

Полярники откопали проход к причалу "джети" на "Вернадском"/Фото: Александр Полудень

"Среди традиций украинских полярников – ежегодно откапывать проход ко второму причалу "джети", который за зиму изрядно засыпает снегом. Поэтому в конце весны или в начале лета (в Антарктике времена года идут наоборот) вся экспедиция берется за лопаты и начинает прокладывать тоннель в несколько метров", – говорится в сообщении.

По словам полярников, в этом году в районе "Вернадского" не было рекордных снегопадов: наибольшая высота снежного покрова достигла чуть более 2 метров (а в прошлом году – 3,5 м).

"Однако поработать все равно пришлось изрядно, ведь в некоторых местах высота сугробов была почти 5 метров! Длина тоннеля вышла около 40 м, а ширина – до 2 метров. На такую работу команда потратила чуть больше недели, и это при том, что каждый ежедневно также расчищал снег на закрепленном за ним участке возле станции. К большому копанию не был привлечен только повар, ведь у него была другая важная миссия — вкусно и питательно кормить коллег после снежной "гимнастики", — рассказали участники научной экспедиции.

Напомним, украинские зоологи открыли новый вид антарктических пиявок (фото).

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