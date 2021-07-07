На вершину поместили модель коронавируса: в Дании построили самый высокий песчаный замок

Его внесут в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый высокий в мире замок из песка возвели в Дании.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

На пирамиду высотой свыше 21 метр пошло почти 5000 тонн песка плюс тонкий слой специального клея, чтобы лучше держалась. Конструкцию возвели три десятка скульпторов, украсивших ее башнями и узорами.

Кроме того, на вершину поместили модель коронавируса. А на одной из стен видно человека с большим шприцем, что, вероятно, о вакцинации. Датский замок внесут в Книгу рекордов Гиннеса. Ведь он на три метра выше предыдущего достижения.

Новости мира: в Дании построили самый высокий песчаный замок

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