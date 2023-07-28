"Было много скорых": россияне обсудили "удар по центру принятия решений" в Киеве

Гражданские россияне обсудили новости на РосТВ, в которых рассказывалось о якобы ударе по Киеву. Пропагандисты заявили, что достигли "центра принятия решений".

Об этом стало известно из перехвата, опубликованного ГУР.

Гражданские россияне обсудили новости с росТВ

"Ты меня хорошо слышишь? А ты сидишь? Слушай. Дали сегодня наши, Путин, по Киеву, там где штаб, где принимаются решения".

Как добавляет гражданка РФ, "уже целый год говорили, что надо по нему избивать, где все начальники сидят вместе с Зеленским". Так, россиянам сообщили, что сегодня ночью туда "бахнули".

"Они все в подвале, такой бетонный, что нет предела. Говорят, наши все крыши пробили, и подвал этот пробили. Скорых было много, и на вертолетах везли в Польшу. Там были и русские, и поляки. Что-то им попало — много ли, мало ли, но попало. Вот, это я послушала", — подытожила россиянка.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила жалобу оккупанта о пренебрежительном отношении руководства. Оккупант акцентировал, что народ "зачищают", социальных выплат нет. Выводов никаких не делается, говорит он, но звучат хорошие слова.

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