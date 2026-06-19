"На вкус как порошок": украинка честно рассказала, что до сих пор удивляет её в супермаркетах Германии

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Pixabay

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Украинская блогерша поделилась своими наблюдениями о жизни в Германии и рассказала, какие вещи в местных супермаркетах до сих пор вызывают у неё удивление.

Девушка из Украины, известная в Instagram под ником «karinchic», призналась, что после украинского сервиса и ассортимента некоторые немецкие торговые привычки кажутся ей весьма необычными.

По словам девушки, за два года проживания в Германии она так и не смогла полностью адаптироваться к некоторым правилам.

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«Раньше я не привыкла к немецким магазинам. Они до сих пор меня удивляют», — делится украинка.

Первое, что удивило девушку, — это условия хранения куриных яиц. Во многих немецких супермаркетах они лежат на обычных полках, а не в прохладных витринах.

Также неожиданностью стал ассортимент кондитерских изделий, а точнее — способ их продажи. Купить свежий торт каждый день в обычном супермаркете оказалось непростой задачей.

«Во-вторых — это торты. Если к вам вдруг решили заглянуть гости, могут возникнуть проблемы. Потому что большинство тортов в супермаркетах продаются замороженными, и их нужно покупать заранее, чтобы они успели разморозиться к приходу ваших гостей», — отметила украинка.

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Кроме того, неприятным «сюрпризом» для девушки стали молочные продукты. Найти привычный с детства вкус в местных супермаркетах ей так и не удалось.

«Третье — это сметана. За два года в Германии я так и не нашла сметану, которая бы по вкусу напоминала украинскую, особенно в „Lidl“. Беру её разве что для выпечки, потому что и по запаху, и по вкусу она мне напоминает порошок», — поделилась девушка.

В то же время блогерша обратила внимание на огромную популярность биопродуктов, которая в Германии уже стала частью повседневной жизни. Однако и здесь есть свои нюансы.

«И последнее — это биопродукты. В Германии это почти отдельная культура, и, если честно, многие овощи и фрукты действительно напоминают по вкусу продукты с огорода. Но это не всегда означает, что они хорошего качества, хотя цены на них тоже сильно отличаются от обычных», — подытожила украинка.

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Украинцы в Германии — последние новости

Украинская беженка в Германии поделилась впечатлениями о местных супермаркетах, где её удивило консервированное сырое дрожжевое тесто для булочек в банках — оно стоит недорого, а из него можно приготовить даже пиццу.

Однако другая украинская беженка в Германии столкнулась снеожиданной агрессиейсо стороны местной сотрудницы социальной сферы, которая обвинила украинок в том, что они «отбирают» немецких мужчин из-за чрезмерного, по её мнению, внимания к внешности. Инцидент произошел во время разговора об образовании и независимости немецких женщин, когда собеседница резко выразила свое раздражение стереотипами о поведении и внешнем виде украинских женщин в эмиграции.

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