На военкомате в РФ заметили кирпичный трезубец: как он там оказался (фото)

Как оказалось, сооружение строили украинцы еще в 1980-е или в 1990-е годы.

В городе Могоча Забайкальского края России на здании военкомата выложен герб Украины в форме трезубца.

Об этом заявила глава города Наталья Веко в комментарии местному изданию Чита.ру.

По ее словам, это дело рук украинских строителей, которое построили сооружение еще в 1980-е годы или в 1990-е годы.

"Дом был построен еще в 80-е или в 90-е. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были уведомлены органы. Была большая дискуссия. сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить", – говорит глава города.

Она добавила, что трезубец решили не убирать, ведь сделать это проблематично: "Мы же не уничтожаем памятки и предметы искусства".

Фото: Чита.ру

Ранее сообщалось, что в детском саду российского города Чита детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе. После этого воспитателя и руководителя детского сада уволили.

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