На военных учениях в Беларуси заметили старую технику, снятую с хранения: что известно

Во время военных учений в Беларуси, которые продолжаются до 14 сентября, армейцы используют старую технику, снятую с хранения.

На учениях в Беларуси привлечены образцы вооружения и военной техники, снятые с хранения. Целью очевидно является проверка в учебно-боевой обстановке их работоспособности.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Аналитики напоминают, что с 8 по 14 сентября ВС РБ проводят командно-штабное обучение. И Минобороны РБ в своих соцсетях регулярно публикует фотоотчеты "с демонстрацией бодрого исполнения военнослужащими учебно-боевых задач".

"Мы обратили внимание, что на кадрах появилась необычная военная техника», – говорится в сообщении.

На фото, опубликованных Минобороны РБ, можно увидеть:

зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка». По данным из открытых источников, ее серийно выпускали с 1964 по 1982 годы. На сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ, есть статья о «Шилке». Однако по информации из открытых источников, в войсках применяется более современная ЗСУ «Тунгуска». Отметим, что на фото МО РБ «Шилка» была без бортового номера.

122 мм реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» на шасси автомобиля «Урал-375Д». «Грады» состоят на вооружении артиллерийских подразделений ВС РБ. Попавшие в кадр машины были без автомобильных номеров. При этом на подобных автомобилях, используемых в войсках, должен быть или старый, еще советский, черно/белый номер, или же номер современного образца.

бронеавтомобиль «Богатырь» (китайский DongFeng Mengshi EQ2050) с установленным 12,7 мм пулеметом ДШКМ. Отметим, что на сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ нет упоминаний пулемета ДШКМ. Ранее в открытых источниках информации об установке пулемета ДШКМ на бронеавтомобили также не было.

"Получается, что в рамках командно-штабных учений МО РБ привлекает образцы вооружения и военной техники (местами достаточно почтенного возраста), снятых с хранения. Логично предположить, что целью этих мер является проверка в учебно-боевой обстановке их работоспособности. Привлечение на учениях техники, снятой с хранения техники полностью соответствует заявленным целям обучения — побороть страх Лукашенко перед лицом потенциального военного вторжения Украины", — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что если судить по обнародованным МО РБ фотографиям, масштабного расконсервирования военной техники не было.

Напомним, Резников сообщил, может ли Путин убедить Лукашенко вступить в войну против Украины.

Читайте также: