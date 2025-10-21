На вокзале под лестницей нашли новорожденную девочку с неперерезанной пуповиной

Игрушка. / © pixabay.com

На железнодорожном вокзале американского Нью-Йорка на вокзале обнаружили младенца. Новорожденная девочка была с неперерезанной пуповиной.

Об этом сообщает Mirror.

Ребенка, завернутого в одеяло, нашли внизу лестницы, ведущей к железнодорожной платформе на станции Пенсильвания. О заброшенной новорожденной девочке полиции сообщили анонимно. Службы скорой помощи сразу прибыли на место происшествия.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что ребенок был в сознании и в сознании, когда его нашли. После того, как ее доставили в больницу Бельвью. Сейчас состояние девочки стабильное.

По сообщениям американских СМИ, аресты не были произведены. Расследование по этому делу продолжается. В частности, копы проверяют записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто оставил младенца. Информация о лице, которое могло оставить ребенка, пока не обнародовано.

Отметим, согласно Закону штата Нью-Йорк о защите заброшенных младенцев, родители могут оставить новорожденного ребенка в возрасте до 20 дней, не боясь судебного преследования, при условии, что младенец покинули соответствующее место - в больнице, полицейском участке или на пожарную станцию.

