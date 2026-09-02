Взрыв на вокзале в Германии / © Pexels

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На центральном железнодорожном вокзале немецкого Аугсбурга утром 2 сентября произошел взрыв. В результате инцидента легкие травмы получили два человека, которые, по информации местных СМИ, являются гражданами Украины.

О взрыве сообщила полиция Северной Швабии, передает «Европейская правда».

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По данным правоохранительных органов, взрыв прогремел в проходе здания вокзала недалеко от банка. Взрывная волна также повредила окна.

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Местное издание Presse Augsburg сообщает, что пострадали двое украинцев — 17-летняя девушка и 18-летний парень. Они получили лёгкие акустические травмы.

После взрыва полиция оцепила здание вокзала и первый путь. Остальные пути сначала продолжали работать, а пассажирам рекомендовали входить через южный и северный входы.

Позже правоохранители полностью закрыли здание вокзала в связи с обнаружением подозрительного предмета. Движение поездов также было приостановлено.

К расследованию привлекли специалистов Баварского земельного управления по уголовным делам. В настоящее время полиция выясняет, какой именно предмет взорвался и что стало причиной взрыва.

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По данным полиции, около 10:15 по местному времени экстренные службы сообщили, что подозрительный предмет не представляет опасности. После этого ограничения на вокзале сняли и возобновили движение поездов. В то же время в работе общественного транспорта города по-прежнему наблюдались перебои.

Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига неподалеку от украинского грузового самолета нашли дрон с взрывчаткой, детонатор которого был выключен. Аппарат обезвредили саперы с помощью работа. Американская и немецкая разведки предполагают, что инцидент мог быть диверсией российской ГРУ. В России свою причастность отрицают.

Ранее мы сообщали, что правительство Германии официально возложило на Кремль ответственность за августовскую попытку атаки с использованием беспилотников со взрывчаткой.

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