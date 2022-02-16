На волнах от ледокола "Ноосфера" качались десятки дельфинов: ученые сняли редкое явление (видео)

Пока команда "Ноосферы" просто любовалась дельфинами, а вот на пути из Чили в Антарктиду ученые уже будут делать учет и фотоидентификацию китообразных по их хвостам.

По дороге в порт Лас-Пальмас на Канарских островах команда научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" увидела довольно редкое явление: десятки дельфинов приплыли покачаться на волнах, которые создавало двигавшееся вперед судно.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра Facebook.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, это были продельфины большелобые (Stenella frontalis). Этот вид встречается только в Атлантическом океане, от Южной Бразилии до США (Новая Англия) на западе и до побережья Африки на востоке. Обычно он проживает на континентальном шельфе в пределах 250-350 км от побережья.

"Пока команда "Ноосферы" просто любовалась дельфинами, а вот на пути из Чили в Антарктиду ученые уже будут делать учет и фотоидентификацию китообразных по их хвостам. Это одно из уникальных исследований украинских ученых", — отметили в НАНЦ .

Напомним:

Ледокол "Ноосфера", который в конце января отправился из Одессы к Южному континенту, сделал первую остановку на маршруте. Корабль вошел в порт города Лас-Пальмас на Канарах для дозаправки и пополнения запасов. После этого он пересечет Атлантику, подберет в Чили нашу экспедицию и возьмет курс на станцию Академик Вернадский.

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