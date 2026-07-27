На волоске от смерти: мужчина получил циничное письмо от Ryanair после того, как его высосало из самолета

Самолет Ryanair / © www.ryanair.com

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Мужчина чудом избежал смерти, когда его высосало из-за окна самолета Boeing 737 на высоте. Несмотря на травмы, ожоги и пережитый шок, самое большое возмущение у пострадавшего и его семьи вызвала реакция авиакомпании Ryanair после инцидента.

Об этом пишет Lad Bible.

10 июля 61-летний Любиша Карович летел рейсом Ryanair из Салоник в Мемминген. Вскоре после взлета произошло смещение окна салона, из-за чего мужчина оказался вне самолета, зависнув вниз головой.

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Его жена Светлана сидела в трех рядах от мужа. Увидев, что произошло, она немедленно бросилась спасать Любишу.

В комментарии сербоязычному изданию Nova женщина рассказала, что половина тела Любиши «торчала из самолета».

«Я сразу отреагировала и схватила его за ноги. Я подумала: „Если умирать, то вместе“. Это было ужасно», — поделилась Светлана.

Ей помогали еще двое пассажиров, чтобы вытащить мужчину обратно в салон. По словам женщины, Любиша несколько раз потерял сознание.

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После инцидента мужчина поначалу не мог говорить. Он также получил травмы шеи и плеча. Медики рекомендовали Либише носить шейный корсет в течение шести недель и не исключили хирургического вмешательства, если боль не пройдет. Кроме того, сильный поток воздуха вызвал ожоги на лице и правой руке пассажира.

Boeing 737 был вынужден вернуться в Салоники. Там Любишу уже ждали медики и бригада скорой помощи.

Реакция Ryanair на инцидент

Мужчина заявил, что после пережитого получил электронное письмо с вопросом, хочет ли он перебронировать свои авиабилеты.

«Все, что мы получили, это электронные письма моему сыну, который бронировал наши билеты, с вопросом, хотим ли мы перебронировать их, и как я чувствую себя. Но никто из компании непосредственно со мной не связывался — даже не позвонил по телефону, чтобы продемонстрировать хотя бы какую-то обеспокоенность», — сообщил Любиша.

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Светлана также утверждает, что во время чрезвычайной ситуации «экипаж самолета ничего не делал». В то же время она отметила других пассажиров, назвав их «смелыми», ведь именно они помогли вернуть Любишу в салон.

Впоследствии супруги обратились за помощью к адвокату Василису Циарасу. Он пообещал добиваться для своих клиентов «значительной компенсации».

«Мой клиент вернулся из грани смерти, и мы хотим убедиться, что все ответственные за это будут привлечены к ответственности. Речь идет не только о компенсации, но и об установлении правды относительно случившегося и состояния этого самолета», — высказался адвокат.

В Ryanair после инцидента заявили, что их авиапарк отвечает высоким стандартам безопасности. Финансовый директор авиакомпании Нил Соран сказал, что компания «очень удовлетворена» уровнем безопасности своих самолетов. По его словам, Ryanair «работает в соответствии с самыми высокими стандартами европейских авиационных норм».

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«У нас относительно молодой авиапарк, и мы очень довольны уровнем безопасности и технического обслуживания в группе Ryanair. С тех пор, как эти самолеты [Boeing 737] впервые появились, в мире на них было выполнено буквально сотни миллионов рейсов. Это, вероятно, самые безопасные самолеты из всех когда-либо созданных. За ними тщательно следят, а у нашего экипажа очень хорошая подготовка», — рассказал Соран.

Он также заявил, что Ryanair «активно» поддерживала связь с Любишей и Светланой после происшествия.

Расследование инцидента проводит Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). По словам Сорана, Ryanair «в полной мере участвует» в установлении обстоятельств происшествия.

Говоря о NTSB, Соран отметил: «Они проведут полное независимое расследование. Наши представители находятся на месте и активно помогают».

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Напомним, ранее Любиша впервые рассказал об инциденте, когда во время полета из Салоник в Мемминген из-за взрыва окна его часть тела едва не высосало наружу. Жена и другие пассажиры успели затащить мужчину в салон. Он получил тяжелые травмы. В Ryanair предварительно предполагали повреждение двигателя посторонним предметом во время взлета, однако официальное расследование NTSB продолжается.

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