На востоке Польши разбился неизвестный объект: что говорят в Минобороны

Флаг Польши / © pixabay.com

Реклама

В Люблинском воеводстве Польши в селе Майдан-Силец разбился неизвестный объект. Вероятно, речь идет о «контрабандном дроне».

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что эту информацию журналистам сообщили по горячей линии. Данные подтвердили полиция и Министерство внутренних дел.

Службы воеводства определяют обстоятельства падения объекта.

Реклама

«Самой вероятной версией, которую проверяют расследующие происшествия следователи, является авария контрабандного дрона», — сообщил журналист RMF FM Михал Добролович.

Спикер Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков». Авторы отмечают, что этот объект упал примерно в 500 метрах от зданий.

«Из-за Центра экстренных вызовов дежурный начальник районного управления полиции в Томашове-Люблинском получил сообщение об обнаружении в селе Майдан-Силец обломков неизвестного летательного объекта. О событии были уведомлены все службы и прокуратура. Мы обеспечиваем охрану места обнаружения объекта. В связи с произошедшим никто не пострадал», — заявили в полиции Люблина.

Напомним, 28 августа Польша поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине.