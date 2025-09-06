ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
473
Время на прочтение
1 мин

На востоке Польши разбился неизвестный объект: что говорят в Минобороны

Спикер Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Флаг Польши

Флаг Польши / © pixabay.com

В Люблинском воеводстве Польши в селе Майдан-Силец разбился неизвестный объект. Вероятно, речь идет о «контрабандном дроне».

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что эту информацию журналистам сообщили по горячей линии. Данные подтвердили полиция и Министерство внутренних дел.

Службы воеводства определяют обстоятельства падения объекта.

«Самой вероятной версией, которую проверяют расследующие происшествия следователи, является авария контрабандного дрона», — сообщил журналист RMF FM Михал Добролович.

Спикер Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков». Авторы отмечают, что этот объект упал примерно в 500 метрах от зданий.

«Из-за Центра экстренных вызовов дежурный начальник районного управления полиции в Томашове-Люблинском получил сообщение об обнаружении в селе Майдан-Силец обломков неизвестного летательного объекта. О событии были уведомлены все службы и прокуратура. Мы обеспечиваем охрану места обнаружения объекта. В связи с произошедшим никто не пострадал», — заявили в полиции Люблина.

Напомним, 28 августа Польша поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
473
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie