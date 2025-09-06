- Дата публикации
На востоке Польши разбился неизвестный объект: что говорят в Минобороны
Спикер Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков».
В Люблинском воеводстве Польши в селе Майдан-Силец разбился неизвестный объект. Вероятно, речь идет о «контрабандном дроне».
Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что эту информацию журналистам сообщили по горячей линии. Данные подтвердили полиция и Министерство внутренних дел.
Службы воеводства определяют обстоятельства падения объекта.
«Самой вероятной версией, которую проверяют расследующие происшествия следователи, является авария контрабандного дрона», — сообщил журналист RMF FM Михал Добролович.
Спикер Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков». Авторы отмечают, что этот объект упал примерно в 500 метрах от зданий.
«Из-за Центра экстренных вызовов дежурный начальник районного управления полиции в Томашове-Люблинском получил сообщение об обнаружении в селе Майдан-Силец обломков неизвестного летательного объекта. О событии были уведомлены все службы и прокуратура. Мы обеспечиваем охрану места обнаружения объекта. В связи с произошедшим никто не пострадал», — заявили в полиции Люблина.
Напомним, 28 августа Польша поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине.