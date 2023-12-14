На войне в Украине находятся 617 тысяч российских военных: Путин сделал заявление

По его словам, протяженность линии столкновения – более двух тысяч километров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на войне в Украине находятся 617 тысяч окупантов. А линия фронта простирается более чем на две тысячи километров.

Об этом он заявил во время "прямой линии с Путиным" в четверг, 14 декабря, передают пропагандисты.

Как отмечается, пропагандисты задали Путину вопрос о необходимости на фронте установок РЭБ, которые глушат украинские дроны. Отвечая на вопрос, диктатор сказал, что на передовой находятся 617 тысяч оккупантов.

"Какого-то момента в какой-то конкретной части этих глушилок может не хватать. Но протяженность линии столкновения – более двух тысяч километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек”, – сказал диктатор.

Напомним, что Путин заявил, что Россия будет воевать против Украины до тех пор, пока не будут достигнуты "целые СВО".

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