На встрече G20 состоятся протесты против России из-за войны в Украине

На встрече G20 состоятся протесты против России из-за войны в Украине

Представители, по меньшей мере, нескольких западных стран не посетят часть встреч в рамках саммита "Группы двадцати" в связи с присутствием на них России.

Западные страны готовятся устроить скоординированные забастовки в знак протеста против вторжения России в Украину на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне.

Представители финансовых ведомств крупнейших экономик мира в среду, 20 апреля, будут обсуждать мировые вызовы.

Об этом пишет The Guardian.

Министр финансов США Джанет Йеллен будет бойкотировать некоторые сессии, если туда придут представители России, сообщил журналистам один из чиновников в США. По его словам, есть страны, которые тоже так поступят. Такие сигналы поступали, в частности, от Франции.

Тем не менее, Йеллен посетит открытую сессию, посвященную украинской войне, независимо от участия России.

Хотя в некоторых западных столицах утверждают, что Россия полностью должна быть исключена из глобальных встреч, эту точку зрения не разделяют другие члены G20, в частности, Китай и Индонезия, которая в этом году возглавляет группу.

Во вторник Москва подтвердила, что министр финансов России Антон Силуанов возглавит свою делегацию на переговорах.

"Во время и после встречи мы точно пошлем четкий сигнал, и будем не единственными, кто сделает это", — заявили в немецком правительстве.

Представитель министерства финансов Франции заявил, что они ожидают, что некоторые министры стран G7 покинут свои места, когда российский министр будет докладывать.

Напомним, Россия просит Бразилию поддержки у МВФ и G20.

Читайте также: