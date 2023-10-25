На встрече лидеров "Хезболлы", ХАМАСа и "Исламского джихада" говорили о "победе"

Руководитель ливанской "Хезболлы" встретился в Бейруте с лидерами палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и обсудил, что их альянс должен сделать, чтобы "достичь настоящей победы сопротивления".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Хезболлы" Al-Manar в среду, 25 октября.

Во встрече приняли участие лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла, заместитель командующего ХАМАСом Салех аль-Арури и глава "Исламского джихада" Зиад аль-Накхала.

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“Была проведена оценка международной позиции и того, что стороны “Оси сопротивления” [т.е. альянса, объединяющего Иран, палестинские группы боевиков, в частности в Сирии и Ираке, ливанскую Хезболлу и т.д.] должны сделать... для достижения настоящей победы сопротивления в Газе и Палестине и для отпора жестокой агрессии", — заявили в "Хезболле".

Результатом встречи стала договоренность о продолжении координации совместных действий.

Чем занимается "Хезболла"

Как часть поддерживаемого Ираном регионального альянса "Хезболла" ежедневно ведет перестрелки с израильскими силами вдоль израильско-ливанской границы с момента начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября.

"Хезболла" объявила в среду, 25 октября, что еще двое ее бойцов были убиты, увеличив число погибших в своих рядах до 40 бойцов с начала конфликта.

Эскалация в приграничных районах вызвала опасения, что Ливан станет вторым фронтом в войне между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа. Правительство Ливана поддерживает внутренние и международные контакты, чтобы попытаться контролировать ситуацию.

Накануне второй лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил в соцсети Х, что его группировка "держит палец на спусковом крючке" на том уровне, который считает "необходимым с учетом обстоятельств".

Напомним, ранее в "Хезболле" заявили, что "полностью готовы" воевать против Израиля.

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