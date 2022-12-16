На встрече в Минске Путина и Лукашенко будут присутствовать Шойгу и Хренин: о чем будут говорить "военные преступники"

Российский диктатор Владимир Путин приедет в понедельник, 19 декабря, в Беларусь на переговоры с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. На встрече "фюрер" будет не один, а с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах будет присутствовать министр обороны РБ Виктор Хренин.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

"Министры обороны Белоруссии и России примут участие в переговорах президентов этих стран в узком составе, которые пройдут 19 декабря в Минске", — сказал он.

Добавим, что Путин и Лукашенко, по данным СМИ, уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие мероприятия реагирования на возникающие вызовы. Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет склонять Лукашенко к открытию второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

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