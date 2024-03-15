На "выборах Путина" в России голосуют "коктейлями Молотова", огнем и зеленкой: видео

Первый день так называемых президентских выборов в России сопровождается массовыми акциями протеста, во время которых люди в разных городах РФ бросают коктейли Молотова на избирательных участках, поджигают урны для голосования или заливают бюллетени зеленкой и чернилами.

Соответствующие видео появились в местных Teleram-каналах.

В частности, пожилая москвичка подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков. На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка облила легковоспламеняющейся жидкостью ширму, подожгла ее и принялась снимать огонь на телефон.

В Санкт-Петербурге молодая девушка бросила "коктейль Молотова" на крыльцо школы, в которой работают два избирательных участка. Ее целью был избирательный плакат.

Еще одна попытка поджога участка произошла в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, где бутылку с зажигательной смесью бросила жительница города Когалыма.

Около одного из избирательных участков в приграничном с Украиной городе Белгороде раздался мощный взрыв, заставивший присутствующих ползать по полу.

Массовым явлением стала порча бюллетеней с помощью зеленки и чернил — жидкость вливают в избирательные урны. Такие случаи зафиксированы в Москве, Воронеже, Ростове, Карачаево-Черкесии и временно оккупированном Крыму.

Выборы в России сопровождаются массовыми инцидентами на участках

Такие инциденты вынудили представителей участковых избирательных комиссий обратиться за усиленной помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. Они утверждают, что из-за таких проявлений протеста "бюллетени портятся в состояние невозможности определить результат голосования".

Всех протестующих на выборах задерживают российские силовики, им грозит наказание по статье о "препятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" – пять лет лишения свободы. Хотя российские "правоохранители" могут выбить из задержанных признания, что они действовали по указанию "украинских спецслужб", тогда наказание будет еще строже.

Напомним, Минобороны РФ разрешило российским оккупантам, находящимся в зоне боевых действий голосовать за Владимира Путина даже не появляясь на "избирательных участках". Это значительно облегчает избирательным комиссиям фальсифицировать результаты голосования.

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