На выборах Путина в России "голосуют" мертвые оккупанты: в ГУР рассекретили план

На голосование можно приходить даже без документа.

Руководство Минобороны РФ разрешило военнослужащим, принимающим участие в так называемой СВО голосовать за Владимира Путина даже не появляясь на "избирательных участках". Это значительно облегчает избирательным комиссиям фальсифицировать результаты голосования.

Об этом сообщили в ГУР.

"Для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов. Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей Путина, привлекая к "голосованию" "мертвые души". В частности, к числу лиц, что "проголосовали", наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен. Кремль осуществляет целый комплекс мер по фиктивному проведению "выборов президента РФ". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, ни за ее пределами", – говорится в сообщении.

Напомним, Совет федерации России назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

Российский Центризбирком еще в январе зарегистрировал Путина кандидатом в президенты РФ.

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