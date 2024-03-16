На выборах Путина в России заставляют голосовать даже насекомых: фото

На государственном российском телеканале появился сюжет с кузнечиком, который неподвижно сидит возле миниатюрной копии избирательной урны.

Российские пропагандисты похвастались тем, что в этом году на так называемых выборах президента голосовали даже насекомые.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", на государственном телеканале "Россия 1" появился сюжет с кузнечиком, который неподвижно сидит возле миниатюрной копии избирательной урны, а в это время возле него кто-то пинцетом вбрасывает в щель "бюллетень".

То есть, как настоящий российский избиратель, бедное насекомое не принимает никакого участия в выборах, но, как можно догадаться, его голос обязательно будет учтен. И даже понятно, за кого.

В телесюжете сказали, что "избиратели бывают разные", и в этот "важный для России" день голосуют не только люди, но и насекомые.

Насекомые на выборах в РФ / Фото: скриншот с видео

Специально для кузнечика был изготовлен бюллетень размером всего 5 мм, а также пластиковая урна с российским гербом.

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Художник-микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко, создавший этот "шедевр" к "выборам Путина", уверял, что насекомое, которое использовали для сюжета о "голосовании" было совсем не мертвым. Мол, кузнечик просто находился в зимней спячке и должен запрыгать, как только наступит весна.

Напомним, Минобороны РФ разрешило военнослужащим, воюющим в Украине голосовать за Владимира Путина даже не появляясь на "избирательных участках". Это значительно облегчает избирательным комиссиям фальсифицировать результаты "голосования".

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